Moti sot do të jetë me diell dhe me vranësira të vogla deri mesatare.

Temperatura minimale do të jetë në intervalin prej 12 deri 21, ndërsa ajo maksimale do të arrijë nga 26 deri 35 gradë.

Moti në Shkup do të jetë me diell me vranësira dhe me erë mesatare deri të fortë nga veriu. Temperatura minimale do të ulet në 18 dhe maksimale do të arrijë 30 gradë.

Në ditët në vijim, do të mbajë periudhë e motit të qëndrueshëm, të enjten me erëra mesatare dhe të forta përgjatë Vardarit nga veriu dhe veriperëndimi. Temperaturat ditore do të jenë pa ndryshime të dukshme dhe mëngjeset do të jenë më të freskëta. Nga e diela do të ketë rritje të ndjeshme të temperaturave.