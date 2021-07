Moti sot do të jetë me diell dhe i ngrohtë, me re të vogla deri në mesatare. Pasdite dhe në fund të ditës do të ketë mot të paqëndrueshëm me shi të rrëmbyeshëm dhe erë të fortë.

Temperatura minimale do të jetë në intervalin prej 14 deri në 21, dhe maksimale nga 30 në 37 gradë.

Në Shkup, paradite moti do të jetë me diell dhe me vranësira mesatare, pasdite do të jetë i paqëndrueshme me shi të rrëmbyeshëm dhe shtrëngata. Temperatura minimale do të jetë 20, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 34 gradë.