Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me diell dhe me temperatura prej 9 deri në 24 gradë Celsius, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Do të fryejë erë e lehtë me 2km/h dhe lagështia e ajrit do të jetë 69%.

Edhe ditët në vijim do të jenë të ngrohta kurse mund të ketë edhe të reshura shiu në vende malore.