Moti sot do të jetë kryesisht me diell dhe me erë të lehtë.

Temperatura minimale dhe të jetë në interval prej -6 deri 0 gradë celsius, ndërsa temperatura maksimale do të jetë në intervalin prej 10 deri 18 gradë celsius.

Në Shkup moti do të jetë diell dhe me erë të dobët në drejtim jugperëndimor ku temperatura maksimale do të arrijë deri në 14 gradë celsius.

Gjatë ditëve në vijim moti do të jetë kryesisht stabil dhe më i ngrohtë.