Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë i ndryshueshëm, me periudha me diell. Në pjesën perëndimore dhe veriore do të ketë lagështi, ndërsa nëpër lugina do të ketë mjegull.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej -2 deri 5 gradë celcius, ndërsa ato maksimale do të jenë në interval prej 7 deri 12 gradë celcius.

Gjatë ditëve të ardhshme moti pritet të jetë stabil dhe me temperatura mbi mesataren për këtë periudhë të vitit.