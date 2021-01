Moti sot do të jetë me diell dhe me vranësira mesatare, posaçërisht në pjesët perëndimore të vendit.

Temperatura gjatë mëngjesit do të jetë nga -2 deri në tre gradë celsius, ndërsa temperatura ditore do të jetë në intervalin prej nëntë deri 15 gradë celsius.

Në Shkup moti do të jetë me diell dhe vranësira ku temperatura ditore do të arrijë deri në 11 gradë celsius.

Moti stabil dhe i thatë do të vazhdojë edhe gjatë ditës së shtunë. Gjatë pasdites do të rritet vranësira dhe gjatë natës, të dielën do të ketë kushte për reshje të shiut.