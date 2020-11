Moti sot do të jetë i vranët, ndërsa gjatë pasdites do të ketë kushte për reshje të shiut. Në pjesën malore në veri-perëndim reshjet do të jenë në formë të borës.

Temperatura gjatë mëngjesit do të lëvizë nga -5 deri në tre gradë celsius, ndërsa temperatura ditore nga shtatë deri 15 gradë celsius.

Në Shkup moti do të jetë i njëjtë, i vranët dhe me kushte për reshje të shiut gjatë pasdites, ndërsa temperatura maksimale do të arrijë deri në tetë gradë celsius.