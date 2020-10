Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë i ndryshueshëm, me vranësira dhe reshje të shiut. Gjithashtu do të fryjë erë, ndërsa në pjesën perëndimore do të ketë edhe bubullima.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej 11 deri 19 gradë celcius, ndërsa ato maksimale do të jenë në interval prej 17 deri 30 gradë celcius.

Nesër dhe të enjten pritet të ketë reshje të shiut, ndërsa më pas pason mot stabil, me temperatura ditore të cilat do të jenë në rritje.