Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me diell dhe vranësira lokale. Do të fryjë erë mesatare nga drejtimi verior.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej 9 deri 19 gradë celcius, ndërsa ato maksimale do të jenë në interval prej 29 deri 35 gradë celcius.

Gjatë ditëve të ardhshme moti pritet të jetë me diell dhe i ngrohtë, me temperaturat të cilat pritet të arrijnë deri në 34 gradë celcius.