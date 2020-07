Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me temperatura të lartë dhe me mundësi që pasdite në vende malore të ketë reshje shiu.

Temperaturat do të lëvizin nga 15 deri në 30 gradë Celsius.

Do të fryej erë e lehtë nga veriu i vendit. Lagështia e ajrit do të jetë mesatare.

Moti në ditët në vazhdim pritet të përkeqësohet dhe të kemi më shumë reshje shiu gjatë ditëve të ardhshme, deri në fundjavë.