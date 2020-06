Moti sot do të jetë me vranësire dhe reshje të shiut.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej 9 deri më 16 gradë celsius, ndërsa temperaturat maksimale do të lëvizin prej 19 deri më 24 gradë celsius.

Në ditët në vijim moti në orët e mëngjesit do të jetë kryesisht me diell, ndërsa në orët e pasdites do të ketë kushte për reshje lokale të shiut.