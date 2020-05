Moti sot do të jetë me diell dhe shume i ngrohtë.

Temperatura minimale do të sillet mes 10 dhe 18 gradë celsius ndërsa temperatura maksimale do të në intervalin prej 30 deri 34 gradë celsius.

Edhe në Shkup moti do të jetë i ngjashëm me diell dhe i ngrohtë ku temperatura maksimale do të arrijë 33 gradë celsius.