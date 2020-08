Moti sot në mbarë vendin do të jetë me vranësira të ndryshueshme, vende vende do të jetë mot jostabil me reshje të rrëmbyeshme të shiut, bubullima dhe erë të përforcuar. Temperatura minimale do të jetë në interval prej 14 deri më 24 derisa ajo maksimale nga 30 deri më 38 gradë Celsius. UV indeksi do të jetë 8.

Në Shkup dhe rrethinë do të mbajë mot me vranësira dhe erë të përforcuar. Do të ketë dhe kushte për reshje shiu dhe bubullima. Temperatura minimale do të jetë 20 gradë, ndërsa ajo maksimale do të arrij deri 34 gradë Celsius.