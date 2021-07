Moti gjatë ditës së nesërme do të jetë me diell dhe nxehtë me erë në drejtim perëndimor.

Temperatura minimale do të jetë në intervalin nga 13 deri 24 gradë celsius, ndërsa temperatura maksimale nga 35 deri 43 gradë celsius.

Në Shkup moti do të jetë i njëjtë, me diell dhe nxehtë ku temperatura maksimale do të arrijë deri në 42 gradë celsius.

Vala e nxehtë Maqedoninë e ka përfshirë që nga dita e mërkurë dhe pritet të përfundojë gjatë ditës së diel kur temperaturat nuk do të jenë mbi mesataren për këtë periudhë të vitit.