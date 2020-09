Moti në mbarë vendin do të jetë me vranësira të vogla deri mesatare, pasdite në rajonet perëndimore malore me kushte për reshje afatshkurta të shiut. Do të fryjë erë e matur deri e përforcuar, më e shprehur përgjatë Luginës së Vardarit.

Temperatura minimale do të jetë në interval prej 10 deri 18 gradë, ndërsa maksimalja do të arrijë prej 28 deri 35 gradë.

Në Shkup do të mbaj mot me diell dhe me vranësira mesatare. Temperatura minimale do të zbresë deri 16 gradë, ndërsa maksimalja do të arrijë deri 29 gradë.