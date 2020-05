Moti në mbarë vendin do të jetë me vranësira mesatare dhe shumë i ngrohtë. Indeksi UV=8.

Temperatura minimale do të jetë në interval prej 11-18 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale do të arrijë prej 26-34 gradë Celsius.

Në Shkup moti do të jetë me diell dhe shumë ngrohtë me vranësira mesatare.

Temperatura minimale do të ulet deri në 16 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë 32 gradë Celsius.