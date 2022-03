Moti nesër do të jetë me diell dhe më ngrohët. Do të fryjë erë në drejtim veriperëndimor.

Temperatura minimale do të jetë nga -5 deri 3 gradë celsius, ndërsa maksimalja nga 14 deri 23 gradë celsius.

Në Shkup moti do të jetë me diell me erë në drejtim veriperëndimor ku temperatura maksimale do të arrijë deri në 20 gradë celsius.

Deri ditën e shtunë moti do të jetë me diell dhe më nxehtë. Të dielën do të ketë vranësira, ndërsa gjatë ditës së hënë pritet të ketë reshje të shiut.