Sot në vendin tonë do të kemi mot me diell dhe vranësira mesatare. Do të fryjë erë e lehtë në drejtimin verior. Temperaturat e mëngjesit do të jenë nga 0 deri në 9 gradë Celsius, kurse temperatura e ditës do të jetë nga 14 deri në 21 gradë Celsius. Në Shkup do të kemi mot të ngjashëm, kurse temperatura maksimale do të jetë 17 gradë Celsius. Deri ditën e mërkurë temperaturat do të kenë rritje të lehtë, pas çka pritet që temperaturat gradualisht të shënojnë rënie.