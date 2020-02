Morena Taraku është bërë me flokë të bardhë.

Morena ka ndryshuar dukjen e saj dhe këtë e ka treguar menjëheër në profilin e saj në Instagram.

Ajo ka postuar një video ku shihet duke ecur e veshur në një palë xhinse dhe bluzë të bardhë shumë të shkurtër.

Me këtë rast ajo Morena ka treguar se është krenare me të pasmet e saj, pasi edhe pëshkrimi që i ka bërë videos që ka postuar është një pjesë nga kënga e Justin Bieber, ‘Yummy’ u flet pikërisht për to.