Modeli i Suedisë së paizoluar po funksionon, shënon më pak raste të virusit se Danimarka e Norvegjia

Maqedoni

Nuk ka qytet në Maqedoni pa raste aktive me COVID-19

Nuk ka qytet në Maqedoni pa raste aktive me coronaviurs. Numri i rasteve aktive në gjithë vendin është 2.208, ndërsa Shkupi vazhdon të jetë qyteti me më së shumti raste, përkatësisht me 755 raste aktive. Pas Shkupi vinë Kumanova me 277 raste aktive, Gostivari me 146 raste, Prilepi 143 raste,...