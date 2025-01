Në kuadër të emisionit të sotëm “Argument +” në Tv 24, mysafire ishte Marija Miteva, anëtare e Komitetit Ekzekutiv të VMRO-DPMNE-së. Miteva theksoi interpelancat aktuale dhe çështjen e të arratisurit nga drejtësia Artan Grubi. Miteva theksoi edhe stabilitetin dhe funksionalitetin e marrëdhënieve të koalicionit, ndërsa kritikoi opozitën për kalkulime politike dhe interpelanca me motive etnike.

“Në kuadër të koalicionit qeveritar mund të them se po funksionon shkëlqyeshëm dhe në frymën e një dialogu të shkëlqyer deri tani. Nuk mendoj se ka tërmet dhe as tërmet i ri. “Nëse kemi një opozitë që krijon interpelanca që i referohen përfaqësuesve të pushtetit ekzekutiv, dhe ato i referohen një qëllimi të vetëm, që është mbledhja e pikëve politike në baza etnike, atëherë mendoj se në të vërtetë është vetëm humbje kohe.

Lidhur me zgjedhjen e fundit të kryetares së Komisionit për Politikë Sociale, Miteva theksoi rëndësinë e respektimit të rregullores parlamentare.

“Tani po shkojmë drejt respektimit të mirëfilltë të rregullores së punës”. Në kuadër të një situate të tillë, ku ju keni vullnetin e shprehur qartë të deputetëve që me 61 vota po e votojnë atë interpelancë, besoj se vetë partia politike BDI duhet të dalë jashtë kutisë së saj të të menduarit, e cila bazohet, do të përsërisë, për “, të kalkulimeve dhe manipulimeve politike”, theksoi Miteva.

E pyetur për të arratisurin Artan Grubi, Miteva u shpreh i bindur se institucionet po marrin të gjitha masat për ta vënë para drejtësisë.

“Përgjigjen më të mirë në këtë pyetje do ta jepte kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti, i cili së paku nga sa kam arritur të shoh në media, e di se ku është zoti Grubi, të paktën një deklaratë të tillë e ka bërë. Dhe më duket krejtësisht e çuditshme pse prokuroria nuk e thirri as për intervistë për ta pyetur se nga e kishte atë informacion, nëse ishte i besueshëm dhe si do të vepronin. Si Qeveri, ajo që mund të them është se po veprojmë në përputhje me të gjitha kompetencat ligjore që kemi. Një urdhër-arresti ndërkombëtar është lëshuar për të arratisurin nga drejtësia Artan Grubi. “Ne vazhdimisht i bëjmë thirrje që të kthehet dhe të përballet me drejtësinë, sepse vetë akti i arratisjes mund të japë disa indicie për vërtetimin e veprës për të cilën akuzohet”, tha Miteva.

Miteva shfrytëzoi rastin për të theksuar domosdoshmërinë e përgjegjësisë politike, duke shtuar se koha e shantazheve dhe manipulimeve ka përfunduar.

Fatkeqësisht, BDI-ja ende e zbaton atë parim të shantazhit politik. Ne realisht nuk planifikojmë të përdorim shantazhe të tilla politike në këtë kohë. “Të gjithë ata që mbajnë një pozitë duhet të jenë të vetëdijshëm se përgjegjësia është e para dhe se drejtësisë nuk mund t’i ikë asnjëherë, sado që ta bëni atë”, ka përfunduar Miteva.