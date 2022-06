Në mbledhjen e 19-të të Komisionit të Përbashkët Parlamentar miratuam rekomandime të rëndësishme për vendin tonë, të rëndësishme për marrëdhëniet ndërmjet Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian, tha për “Utrinski Brifing” brifing Sonja Mirakova, bashkëkryetare e Komisionit të Përzier parlamentar Maqedonia e Veriut–BE.

“Dokumenti që kemi me vete është udhëzues. Është dokument i miratuar nga Komisioni i Përbashkët Parlamentar, i themeluar me Marrëveshjen e Stabilizim Asocimit ndërmjet Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian. Ky komision deri më tani ka mbajtur 19 mbledhje dhe vazhdimisht ka rekomandime. Këto rekomandime mund të gjenden shpesh në dokumentet e Këshillit, dokumentet e KE-së, dokumentet e PE. Në një farë mënyre, kur eurodeputetët të votojnë për një rekomandim të tillë drejtuar institucioneve të BE-së dhe Maqedonia e Veriut do t’i qëndrojë qëndrimeve”, thotë Mirakovska.