platforma online kushton 15,5 milion euro informon TetovaSot. MASH sikurse paraprakisht ka njoftuar

opinionin se platforma online është tërësisht pa pagesë dhe është prodhim i punës

së përbashkët të përfaqësuesve të Fakultetit të shkencave informatike dhe

inxhinierisë kompjuterike, Byros për Zhvillimin e Arsimit dhe Ministrisë së Arsimit dhe

Shkencës dhe se për krijimin e tij nuk është shpenzuar asnjë denarë. Platforma

është funksionale dhe nga fillimi i vitit deri më tani 80 % e nxënësve të shkollave të

mesme dhe fillore me sukses e ndjekin mësimin dhe janë të kënaqur me modelin e

ofruar. Të tjerët rreth 20% nuk kanë problem me platformën por me lidhjet e internetit

ose me pajisjet për çka MASH-i është në koordinim me kryetarët e komunave dhe

drejtorët e shkollave për zgjidhjen e këtyre sfidave.

Ministria e Arsimit dhe Shkencës edhe një herë falënderon për entuziazmin e të

gjithë personave të përfshirë në krijimin e platformës për të siguruar mësimin në

distancë në kushte të pandemisë .