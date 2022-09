Ministri i Punëve të Brendshme, Oliver Spasovski, sot dhe nesër, së bashku me një delegacion të lartë të Ministrisë së Punëve të Brendshme do t’i vizitojnë Hagën dhe selinë e EUROPOL-it në Mbretërinë e Holandës.

Gjatë vizitës së EUROPOL-it, Spasovski do të realizojë takim me drejtoreshën ekzekutive, Katrin De Boll, ndërsa më pas do të marrë pjesë në prezantime nga ana e ekspertëve të Europolit për punën e Qendrave Operative në Europol, si dhe një vizitë në byronë e Republika e Maqedonisë së Veriut në Europol”, njoftojnë nga MPB-ja.

Siç njoftuan, ministri Spasovski të njëjtën ditë do të realizojë takim dypalësh me zëvendësdrejtorin e përgjithshëm për Menaxhimin e Migracionit Ndërkombëtar në Ministrinë e Drejtësisë dhe Sigurisë së Mbretërisë së Holandës, Euke Faber, si dhe do të takohet me konsullin e nderit të Holandës të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Mbretërinë e Holandës, Beno Friedberg.