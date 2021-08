Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi përmes një njoftimi në rrjetin social Facebook, si pasojë e rritjes së numrit të të infektuarve me COVID 19, u bëri thirrje të gjithë qytetarëve që të vaksinohen, e veçanërisht sektorit të gastronomisë që t’i respektojnë protokollet!

Bekteshi theksoi se numri i të infektuarve në këtë periudhë është me të vërtetë shqetësues dhe mund të shkaktojë kthimin e gjendjes kur do të duhet të merren masa kufizuese.

“KUJDES! Rritja e numrit të të infektuarve me COVID-19 këtë periudhë është me të vërtetë shqetësuese, që mund të na rikthej deri në një situatë ku duhet të marrim masa RESTRIKTIVE, e të cilat padyshim se do të ishin në dëm të ekonomisë në vendin tonë”.

“Andaj, apeloj tek të gjithë qytetarët që fillimisht të vaksinohen dhe veçanërisht te sektori i gastronomisë që të zbatojnë protokollet gjatë veprimtarisë së tyre, kështu do ta ruajmë shëndetin, por edhe ekonominë në përgjithësi”, ka shkruar ministri Bekteshi!