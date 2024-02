Miku i Artan Grubit, drejtori i Lotarisë, Perparim Bajrami dje ka konfirmuar kontratat e Llotarisë së BDI-së në vlerë prej 12 milionë euro për makineritë e lojërave të fatit, por ajo që i mungon Lotarisë së BDI-së është një përgjigje se pse në dy javë në janar, para zgjedhjeve, duhen kontrata prej 12 milionë eurosh për lojërat e fatit. makinat? pyet Naum Stoilkovski.

Ajo që harrojnë Artan Grubi dhe Perparim Bajrami dhe që thuhet në sistemin e prokurimit publik është se nga dhjetori 2022 deri në dhjetor 2023, Lotaria e BDI-së ka lidhur 9 kontrata për makineri të lojërave të fatit, të gjitha për 500 makineri, që do të thotë gjithsej 4500 makineri. gati 7 milionë euro!

Me kontrata 12 milionë euro që nga janari i këtij viti, kjo do të thotë se Lotaria e dyshes Grubi-Bajrami ka siguruar 19 milionë euro për pajisje të lojërave të fatit në 13 muaj. Edhe sa kontrata i duhen Lotarisë së BDI-së para zgjedhjeve?SDS hesht dhe kthen kokën mbi të gjitha për të bindur BDI-në për koalicion elektoral. Dyshja Grubi-Bajrami deri më tani ka skandalizuar Lotarinë Shtetërore në publik me dekrete të qeverisë, me dhënien me qira prej 2.5 milionë euro objekte, duke punësuar kompani me anëtarë të Bordit Drejtues të Lotarisë, tashmë me 12 milionë euro për makineritë e lojërave të fatit.

SDS hesht dhe kthen kokën para grevës së FZOM-it, para protestës së studentëve, para kërkesave të fermerëve, para shembjes së arsimit dhe shëndetësisë, ndërsa Lotaria Shtetërore e BDI-së ka kontrata 19 milionë euro për makineri të lojërave të fatit në 13 muaj.

Nuk ka qenë kurrë më keq, është e rëndësishme t’i mposhtim ata.