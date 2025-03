Sot, kryeministri Hristijan Mickoski vizitoi Koçanin dhe u nënshkrua në Librin e Zisë në nder të viktimave të zjarrit tragjik. Në këto momente të vështira, Koçani, Maqedonia dhe i gjithë populli ynë vajtojnë për jetët e reja që u shuan para kohe, për ëndrrat që mbetën të parealizuara.

“Sot, në heshtje, me lot dhe me respekt, përkulemi para viktimave dhe familjeve të tyre. Lavdi e përjetshme. U prehshin në paqe,” shkroi kryeministri Mickoski në Librin e Zisë. Vizita ishte një akt i respektit të thellë dhe solidaritetit me familjet që po kalojnë nëpër momentet më të rënda. Qeveria mbetet e përkushtuar për zbardhjen e plotë të tragjedisë dhe mbështetjen e të prekurve.