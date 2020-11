Të premten në Shkup në një tryezë të përbashkët do të ulen liderët opozitarë, Hristijan Mickoski i VMRO-së, Ziadin Sela i ASH-së dhe Afrim Gashi i Alternativës.

Tre liderët do të bashkëbisdojnë në një tryezë nën kujdesin e Fondacionit gjerman “Konrad Adenaur”

Nuk dihet nëse kjo do të jetë edhe fillimi i një koalicionimi të tre partive për zgjedhjet lokale që do të mbahen në tetor të vitit të ardhshëm.

Sekretari i ASH-së, Taravari gjithnjë ka theksuar se ASH-ja është e përafërt me VMRO-së dhe në të ardhmen e sheh një koalicion të mundshëm në zgjedhje.

Edhe lideri i VMRO=së nuk e sheh si problem një koalicion me partitë shqiptare opozitare.