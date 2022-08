Lideri i OBRM-PDUKM-së, Hristijan Mickoski, tha sot se qëndrimi i presidentit Stevo Pendarovski “për të nuk ka rëndësi fare”.

“Nuk mund të thosha se jam i zhgënjyer, thjesht prisja ditën kur do të bënte këtë “salto mortale”. Ai nga një burrë shteti i kthye në një i dëgjueshëm dhe do të kthehet në pozicionet e tij origjinale. Do të isha i zhgënjyer nga dikush, qëndrimi i të cilit do të thotë asgjë për mua, duke marrë parasysh që qëndrimi i tij nuk do të thotë asgjë për mua. Ai është zgjedhja e gabuar për president. Ai ndërron qëndrim për 3-4 ditë, nga e zeza në të bardhë dhe nga e bardha në të zezë”, thotë Mickoski si reagim ndaj deklaratave për deklaratën e Pendarovskit për referendum.

Sipas Mickoskit, të gjithë jemi për të qenë pjesë e BE-së.

“Edhe ‘E Majta’ thotë se të gjithë janë për anëtarësim në BE dhe në atë drejtim. Pyetja është nëse këta politikanë kanë kredibilitet për të diskutuar dhe nënshkruar marrëveshje në emër të të gjithë qytetarëve. Kjo është arsyeja pse ne kemi nevojë për një referendum të mëvonshëm. Do t’i kthehesha pyetjes së parë “A jeni që Maqedonia të jetë pjesë e BE-së në këto kushte” dhe kjo është një bazë e mirë për pyetjen e referendumit. Këtë periudhë do ta shfrytëzojmë për konsultime shtesë”, tha Mickoski në një intervistë për “Kanal5”.

Pendarovski ka deklaruar se nuk e kupton kërkesën për referendum, është manipulim i Mickoskit.