Në prag të 13 nëntorit do të them se është një vulë e historisë sonë, një dëshmi e guximit dhe vendosmërisë së popullit tonë për të luftuar për liri dhe dinjitet. Në këtë ditë Shkupi fitoi fitoren e tij dhe ajo fitore është krenaria jonë kolektive, frymëzimi ynë i përbashkët. Kjo ditë dëshmon për solidaritetin që sjell ky qytet, por edhe për shtytjen, dëshirën e thellë dhe përpjekjen për liri. Liria që jetojmë sot u pagua në mënyrë të pashmangshme me sakrifica dhe vuajtje njerëzore dhe e fituam me forcat tona dhe kundër tendencës për të riformuar leximet historike dhe leximin e historisë në varësi të interesave individuale, e vërteta është vetëm një, unike dhe e pandashme. .

Kështu theksoi sonte kryeministri dhe lideri i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, në manifestimin me rastin e 80 vjetorit të çlirimit të Shkupit.

Më poshtë po e transkriptojmë të plotë fjalimin e tij:

Nuk kishte administratorë, por pushtues dhe ajo luftë historike nuk ishte kundër kombeve të caktuara, as kundër shteteve të caktuara, por kundër një regjimi fashist që u mund nga Evropa dhe kombet liritare, ndër të cilët ishte edhe ai maqedonas.

Dhe kjo është arsyeja pse Shkupi nuk është vetëm një qytet; është shpirti i Maqedonisë, zemra e historisë sonë dhe simbol i qëndrueshmërisë sonë.

Ky metropol është ngritur vazhdimisht nga rrënojat, ka kaluar nëpër netët e tij më të errëta dhe është shfaqur më i fortë se kurrë.

Dhe sot, me çdo hap që hedhim, ne mbartim atë frymë të të parëve tanë, që na kujton se liria nuk vjen kurrë lehtë dhe se për të duhet të luftojmë. Nuk ka dorëzim, nuk ka gjëra të pamundura, forca është te besimi në ide dhe shkalla e sakrificës që mund të bëhet për realizimin e tyre.

Sigurisht që Metodija Andonov Çento, Dimitar Vllahovi apo Mihajlo Apostolski nuk e kishin të lehtë të përballeshin me forcën më të madhe fashiste deri atëherë, por ata besuan në rezistencë, besuan në ideale dhe pastaj ecën me krenari nëpër Shkupin e Lirë.

Ajo fitore i takoi popullit tonë dhe ne tani dhe të gjithë brezat pas nesh kemi të drejtë t’i referohemi dobive të asaj fitoreje.

Sot, kur nderojmë lirinë e Shkupit, nderojmë edhe përgjegjësinë tonë ndaj së ardhmes.

Kjo festë është një betim – një betim se do ta mbrojmë dhe promovojmë këtë liri, se do të kujdesemi për qytetin dhe atdheun tonë.

Shkupi është qyteti ynë. Shtëpia jonë. Qyteti i shtrirë në Vardar, me kalanë e Shkupit, pazarin e vjetër, Vodno dhe qindra mijëra vende të tjera nga rinia jonë, nga jeta jonë. Një qytet me shumë probleme, por edhe një qytet me shpirt, në vendet e kultit të qytetit, parqet, stolat e lagjeve dhe tubimet, në personazhet urbane të Shkupit që nuk janë të shumtë, por që mbahen mend dhe ruhen në kujtimet e shkupjanëve. Një qytet që nuk harroi se u ngrit nga hiri disa herë, historia që tregon se duhej shkatërruar për të jetuar, që i mbijetoi zjarrit të Pikolominit, tërmetit, përmbytjeve, por edhe një qytet që i dha Justinianit. , Nënë Tereza, shumë artiste, muzikantë të njohur. Qyteti i Bukës dhe Kripës, Memoria, Goran Stefanovski, Zlatnoto Slavejçe dhe Aleksandar Jambazov, qindra të tjerë që janë historia e madhe, një pjesë e shpirtit të këtij qyteti. Ka nga ata që vizatojnë kufij imagjinarë, ngrenë perde, skllevër të stereotipeve, kërkojnë anën e majtë dhe të djathtë të qytetit, por njerëzit e vërtetë në lumin Vardar nuk shohin kufi, por pikë lidhjeje. Në Urën e Gurit nuk shohin një ndarje, por një pikë të përbashkët. Sepse Shkupi është i vetmi që nuk njeh kufij, që i kalon stereotipet, ndarjet, qetëson urrejtjen dhe ngre solidaritetin. Unë jam rritur në një qytet të tillë dhe besoj në vlera të tilla. Dhe e di që shpirti i qytetit nuk varet nga një duzinë njerëz që janë në pozita dhe që udhëheqin qytetin, por nga qindra mijëra të tjerë që jetojnë në të dhe janë pjesë e Shkupit tonë.

Sot Shkupi po përballet me sfida të shumta. Qyteti drejtohet nga një administratë që nuk është në gjendje t’u përgjigjet nevojave të qytetarëve. Në kohën kur disa nga qytetet e avancuara në botë kanë hekurudha nëntokësore dhe metro që lëvizin me më shumë se 200 kilometra në orë, në Shkupin tonë është privilegj dhe bingo të vijë autobusi me më pak se një orë vonesë. . Për të mos përmendur se sa ka dështuar në vendosjen e rendit të trafikut, apo trajtimin e mbeturinave, apo problemin e qenve endacakë, që shpesh turistëve u duken si një episod ekzotik i një oazi safari afrikan. Nuk dua ta kthej këtë fjalim timin në një polemikë për atë se çfarë i duhet Shkupit, apo sa e vështirë është për kryetarët e Shkupit kur kanë një pjesë të paarsyeshme të qytetit për t’iu përgjigjur nevojave dhe sa kanë dhënë. për ecurinë e komunave në një shtet kur në anën tjetër kanë kundërshtar, në vend të partnerit në qytet, as nuk po mundohem të amnistohem për gabimin që quhet kryetarja aktuale e Shkupit dhe sa më ka kushtuar. dhe sa plumba politik kam marrë dhe sa më ka zhgënjyer ajo mua personalisht dhe shkupjanët.

Sokrati tha se jeta pa dije nuk ia vlen të jetohet. Natyrisht, ky mësim është nxjerrë dhe tani e di se Shkupi ka nevojë për një person që do të bashkohet dhe që ka një vizion. Kush do të ketë ndjeshmëri dhe puls me qytetin. Kush do të jetë në gjendje të ushqejë shpirtin e qytetit dhe të zgjidhë problemet. Nuk e di emrin e kandidatit tonë të ardhshëm për kryetar të Shkupit, sepse është shumë herët, por e di karakterin e personit që do të zgjedhim. Shkupi nuk ka nevojë për eksperimente por njerëz të dëshmuar dhe Shkupi është i lodhur nga histori të mëdha që sinqerisht përfundojnë si zhgënjime të mëdha.

Është koha për një faqe të re, për një angazhim për zgjidhjen e problemeve kryesore të qytetit. Ndotja, organizimi i transportit publik, rregullimi i planit urban, lidhjes dhe trafikut. Shkupi ka nevojë për një person që ka dëshmuar se di të punojë, nuk ka nevojë për një staf që do të mundohemi të shohim nëse do të punojë, por një person që do të bëjë të pamundurën për t’i zgjidhur problemet. Njeri me eksperience dhe njeri i realizuar. Kush e njeh qytetin, kush ka një jetë të suksesshme. Qeveria qendrore është këtu për të ndihmuar pasi ne ndihmojmë shumë bashki të tjera me orientime të ndryshme politike, të cilat deri më tani kanë kërkuar mbështetje. Shkupi duhet të kthejë një fletë të re dhe të ketë një fillim të ri. Duhet të japim mekanizma që kryetari i ardhshëm të premtojë dhe të realizojë atë që ka premtuar dhe nga kjo nuk do të ketë asnjë devijim. Me gjithë ndihmën tonë, le të ndërtojmë një program gjithëpërfshirës që do të zgjidhë problemet e ndezura të Shkupit – urbanistik, trafik, transport, si dhe ajër më të pastër. Dhe besoj se së bashku do ta realizojmë.

Jam i vetëdijshëm që ndotja e ajrit është një nga problemet më të mëdha që ne e ndjejmë çdo ditë.

Shpesh më vjen turp kur shoh se si kryeqyteti ynë – qyteti i lirisë, është tani ndër qytetet më të ndotura në botë.

Dhe jam veçanërisht i zhgënjyer që dekada dhe dekada nuk është bërë asgjë për këtë temë. Dhe po ju lus mos e politizoni këtë temë, sepse është dështim kolektiv i të gjitha elitave politike që kanë menaxhuar shtetin dhe qytetin deri tani.

Asnjë veprim, asnjë strategji, asnjë projekt i vetëm – shohim vetëm heshtje dhe papërgjegjshmëri nga më të përgjegjshmit në kryeqytet!

Vite më parë kjo çështje trajtohej me indiferencë dhe injorim, ndërkohë që qytetarët i ndjejnë pasojat në lëkurën e tyre. Një pasivitet i tillë paguhet me shëndetin e njerëzve. Ju paralajmëroj se kjo temë ende po politizohet nga ata që premtuan jetë dhe ajër të pastër në zgjedhjet lokale të 2017-ës dhe më pas nuk e ngritën gishtin. Dhe pse është kaq e vështirë situata me ndotjen e ajrit? Sepse nuk ka zgjidhje të thjeshtë apo të shpejtë dhe kushdo që ju thotë se ajri mund të pastrohet brenda natës, më besoni se nuk mund të bëjë asgjë. Situata është e tillë sepse është pasojë e një sistemi jofunksional dhe dështimeve sistematike me mbrojtjen e mjedisit, dhe më vjen keq që duhet ta them këtë për më shumë se tre dekada. Kështu që sot të gjithë ngrenë supet dhe nxjerrin pika.

Çelësi është në veprimin sistematik dhe investimet e mëdha në mbrojtjen e mjedisit që do të përjashtojnë faktorët kryesorë të ndotjes.

Në Shkup dominojnë tymi dhe gazrat e dëmshëm, sepse për dekada me radhë kjo metodë e ngrohjes dhe varësisë energjetike nga disa lëndë djegëse, nga të cilat individët përfitojnë shumë, i përshtatet dikujt. Në atë drejtim, në masë të madhe, investimet në energji duhet të drejtohen drejt burimeve të energjisë jo ndotëse.

Prandaj sot dua të njoftoj se si qeveri po planifikojmë masa të mëdha sistematike që do të kontribuojnë në uljen e ndotjes së ajrit, duke zbatuar një plan të detajuar përfundimi i të cilit do të jetë ajri i pastër dhe mjedisi i shëndetshëm, por edhe rritja e efiçencës energjetike.

Investimet strategjike impiantet e kogjenerimit të gazit duhet të sigurojnë energji termike me një reduktim të konsiderueshëm dhe drastik të ndotjes dhe kjo do të sigurojë, ndër të tjera, rritje të energjisë që do të përdoret për zhvillimin e ekonomisë maqedonase. Për këtë qëllim, shteti dhe qeveria kanë dhënë subvencione të konsiderueshme që nxisin ndërtimet.

Unë premtoj ndryshime dhe po punoj në mënyrë aktive që ato të ndodhin sa më shpejt që të jetë e mundur.

deri atëherë,

Ne po vendosim kufizime strikte për burimet më të dëmshme të energjisë dhe do të kontrollojmë ndotësit më të mëdhenj industrialë.

Ne ofrojmë subvencione për qytetarët dhe kompanitë që do të përdorin zgjidhje për energji të pastër.

Do të fillojmë një program për pyllëzimin masiv dhe pastrimin e intensifikuar të hapësirave publike.

Këto masa janë vetëm fillimi, sepse e ardhmja e Shkupit dhe Maqedonisë është në një mjedis të pastër dhe të shëndetshëm.

Hapat e tillë kërkojnë mirëkuptim dhe përpjekje të përbashkëta dhe vetëm kështu do t’ia dalim.

Dhe derisa po marrim masa për zgjidhjen e problemeve të shumta, vlen të përmendet se çfarë po bëjmë në planin politik për zhbllokimin e Maqedonisë dhe mosmarrëveshjet që trashëguam si qeveri me fqinjin tonë lindor, të cilat janë pengesë në rrugën tonë evropiane. Dhe në të vërtetë ajo që mund të vërehet në opozitë është se ata janë të hutuar dhe nuk dinë se në cilën rrugë të shkojnë. Pra, sa ishin në pushtet, çdo ditë shpërndanin informacione se ne thjesht nuk ishim dorëzuar dhe tani disa nga deputetët tanë do të votonin pro propozimin francez. Sot, kur në disa kushte të vështira janë të rrjetëzuara ngjarjet gjeopolitike, ku bota po punon me vëmendje të madhe për çështjet madhore si lufta në Ukrainë, problemet e Evropës me gazin dhe çështje të tjera, me fokus dhe përkushtim të fortë përpiqem ta vendos maqedonishten. çështja dhe e ardhmja jonë evropiane në tryezë dhe për të diskutuar një zgjidhje të drejtë dhe dinjitoze. Dhe impulse të ndryshme konfuzioni vijnë nga opozita, e cila një herë thotë se pranojmë një propozim francez, herën tjetër thonë se jemi kundër të ardhmes evropiane, por në fakt shohin mësimin e pamësuar se sot ka një qeveri që mbron. Interesat shtetërore maqedonase dhe po përpiqem me të gjitha forcat që kërkoj një zgjidhje të drejtë dhe dinjitoze dhe po kërkoj një shans që Evropa të dëgjojë argumentet tona. Dhe nuk them se do ta bind botën me shumë siguri, por do të jem i qartë dhe i qetë para qytetarëve, se kam bërë gjithçka për të gjetur një zgjidhje që nuk do të nënkuptojë nëpërkëmbje interesash dhe do të mundësojë mbrojtjen e pozicionet në të cilat ne besojmë dhe do të sigurojmë një të ardhme evropiane.

Kur shkoj në evente, fokusohem te mesazhi që duhet të dërgojmë dhe që duhet të arrijë botën. Nuk është sfidë për mua të ndjek çdo shtrëngim duarsh me një foto dhe më pas ta publikoj në rrjetet sociale si një person i sinqertë dhe miqësor. Takimi me një nga liderët e famshëm, unë dua që ato takime të kenë përmbajtje, siç patën përmbajtje në Uashington dhe në Oksford dhe në Berlin me kancelarin Scholz, dhe në Budapest me Presidentin Macron dhe me Presidentin e Komisionit Evropian Von der Leyen. , dhe më shumë Do të thosha me dhjetëra takime të tilla të ngjashme.

Sigurisht që është e vështirë dhe kërkuese, por ne dimë ta bëjmë, pa shitur interesa shtetërore, pa koalicione të fshehta, pa marrëveshje nën tryezë me Bullgarinë siç bënë paraardhësit tanë. Nuk jam i sigurt nëse do t’ia dalim, edhe pse po bëjmë maksimumin dhe kemi komunikim intensiv me partnerët tanë strategjikë, por jam i sigurt se edhe ju jeni të sigurt se nuk do të pranojmë asgjë që do t’ju turpërojë juve popullin në radhë të parë. Maqedonia.

Unë nuk do t’i heq interesat shtetërore dhe kombëtare dhe do të bëj gjithçka që qytetarët të kenë të ardhmen evropiane që meritojnë.

Dhe ndërkohë, mes dy pauzave gjatë të cilave LSDM-ja do të dojë të na tregojë një strategji të përgatitur gjatë një udhëtimi të kryetarit të LSDM-së në Dubai, duhet theksuar edhe sot se LSDM mbetet e vetmja pjesë e pareformuar e komunizmit në Maqedonia, duke iu përmbajtur me kokëfortësi sjelljeve të vjetra, pa asnjë pikëpamje reale për të ardhmen.

Imagjinoni – një grup njerëzish, të rrënjosur në korrupsion dhe krim, duke u përpjekur t’jua shesin veten si zgjidhje.

Korrupsioni është një plagë e rëndë që ka gërryer shtetin prej dekadash, duke shkatërruar potencialin e institucioneve dhe duke krijuar mosbesim te njerëzit.

Jam i vendosur dhe mund t’ju premtoj – nuk do të ketë tolerancë ndaj korrupsionit!

Qytetarët kanë shumë shpresa dhe ata janë forca jonë dhe nuk do të lejoj që ajo energji dhe ajo forcë të shuhet sepse dikush guxoi të përfshihej në afera korruptive.

Maqedonia u grabit për një kohë të gjatë nga individë të korruptuar, të cilët nën petkun e politikës abuzuan me besimin e popullit.

Koha e të tillëve ka mbaruar!

Rruga drejt drejtësisë nuk do të jetë e lehtë, por ne jemi gati.

Të ashpër janë ata pak që janë ende shërbëtorë të bindur të koalicionit që për shtatë vite copëtoi drejtësinë në Maqedoni. Ata janë këmbëngulës dhe nuk dorëzohen lehtë, luftojnë në mënyrë konvulsive për të mbrojtur pronarët e tyre dhe kjo është arsyeja pse ne kemi luftuar me muaj para çdo veprimi për të bindur njërin prej tyre, por zakonisht ata marrin ose një virus stomaku ose një temperaturë të papritur të shoqëruar. nga djersitja e fortë dhe ata nuk janë në gjendje të veprojnë me diçka që është kaq e dukshme dhe e qartë, të nesërmen është një lajm i vjetër.

Por prandaj le të jetë mjaft e qartë. Nuk do të ketë kompromise dhe lëshime.

Korrupsioni nuk do të jetë pjesë e së ardhmes së Maqedonisë dhe të gjithë ata që kanë shkelur ligjin, pavarësisht nga pozicioni i tyre, do të mbajnë përgjegjësi për veprimet e tyre.

Kjo është një betejë për çdo qytetar, për çdo prind, për çdo fëmijë që dëshiron të qëndrojë këtu në Maqedoni.

Ekipi im dhe unë jemi plotësisht të përkushtuar ndaj kësaj kauze.

Kjo është përgjegjësia ime personale dhe profesionale ndaj jush.

Ne do ta çlirojmë sistemin nga korrupsioni, do të ndërtojmë një shtet në të cilin sundon ligji dhe në të cilin çdo qytetar do të jetë në gjendje të realizojë potencialin e tij.

Maqedonia do të ecë drejt Evropës me krenari dhe me kokën lart.

Ka ardhur koha për një të ardhme dinjitoze dhe të begatë për atdheun tonë.

Sot, në këtë ditë të veçantë, kur kujtojmë çlirimin e Shkupit, ne qëndrojmë të bashkuar jo vetëm për të festuar historinë tonë, por edhe për të konfirmuar përkushtimin tonë për të ardhmen.

Ky është momenti kur ne po përgatitemi për sfida të reja, me forcë dhe besim se Shkupin do ta bëjmë vendin që e meritojnë të gjithë qytetarët tanë dhe Maqedoninë vendin që të gjithë e meritojmë.

Ne e marrim këtë përgjegjësi me zemër dhe përkushtim.

Qëllimi ynë është i qartë – të ndërtojmë një shtet të qëndrueshëm, të begatë dhe të ndershëm në të cilin çdo qytetar do të ketë mundësinë të përparojë.

Kujtojmë fjalët e një mendimtari të madh që do të thotë “Atdheu është aty ku dashuria dhe përkushtimi shndërrohen në vepra”.

Kjo qeveri, ky ekip, janë këtu për të treguar dashurinë e tyre për vendin me veprime.

Puna jonë nuk është vetëm një detyrim politik, por është shprehje e dashurisë dhe besnikërisë ndaj atdheut.

Na presin shumë sfida, por besoj shumë se do të vazhdojmë të ecim përpara me kokën lart, me dinjitet dhe vendosmëri.

Ftoj të gjithë qytetarët të na bashkohen në këtë rrugëtim, sepse vetëm së bashku mund të ndërtojmë shtetin që të gjithë e ëndërrojmë.

Fitorja nuk është një avantazh i paarritshëm, ajo qëndron brenda secilit prej nesh.

Kjo nuk është vetëm një luftë për sot; kjo është një luftë për të ardhmen e fëmijëve tanë, për të ardhmen e çdo brezi që do të vijë.

Maqedonia është përgjegjësia dhe krenaria jonë dhe për këtë do të bëjmë gjithçka që është e nevojshme.

Sot me çdo fjalë dhe çdo vepër dërgojmë mesazhin se jemi këtu për të ecur deri në fund rrugën.

Ne do të vazhdojmë rrugën e nisur nga të parët tanë dhe do të lëmë një trashëgimi me të cilën do të krenohen brezat e ardhshëm.

Gëzuar Ditën e Çlirimit të Shkupit!

Qyteti i bukur do të mbijë sërish.

Qoftë i përjetshëm Shkupi! Rroftë dhe Zoti e bekoftë Maqedoninë, tha Mickoski.