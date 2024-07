Kryeministri Hristijan Mickoski mbërriti në Uashington, ku së bashku me ministrin e Mbrojtjes Vlado Misajlovski, Ministrin e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë Timço Mutsunski dhe Ministrin e Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski filluan vizitën zyrtare në SHBA, ku do të jenë pjesë e festimi i 75 vjetorit të NATO-s.

Mickoski paralajmëroi një numër të madh takimesh bilaterale me shtetarë nga shtetet anëtare të Aleancës, si dhe takime me biznesmenë dhe diasporën maqedonase, të cilëve do t’u prezantojë përfitimet e investimit në Maqedoni. Ai bëri të ditur edhe investimin e ri të huaj të një kompanie nga lista e 500 kompanive më të mëdha në botë.