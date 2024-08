Më lejoni fillimisht të uroj këtë festë të madhe Orthodhokse të krishterë, një ditë madhështore për të krishterët ortodoksë, që është Fjetja e Shën Mërisë, për të uruar harmoni, shëndet, shumë dashuri, mirëkuptim për të gjithë bashkëqytetarët tanë pa dallim feje.

Kjo është dita kur të krishterët ortodoksë janë ndër të dashurit e tyre në rrethin e familjes së tyre dhe është një moment kur mund t’i themi njëri-tjetrit atë që na ka munguar t’i themi njëri-tjetrit në periudhën e kaluar, në të njëjtën kohë unë dua për të uruar minatorët që janë në bonde minerare sepse kjo është edhe dita e tyre.

Ditën e nisëm në Probishtip, vazhdojmë këtu në Makedonska Kamenicë, tradicionalisht vazhdojmë në Berovë, kështu që me të vërtetë pres që sot të kemi një ditë të bukur plot energji pozitive dhe mendime të mira.

Prej këtu, nga Kamenica e Maqedonisë, dua të dërgoj një mesazh, e ai është se në periudhën e ardhshme do të kemi shumë sfida, në periudhën e ardhshme do të punojmë shumë, do të luftojmë dhe në fund do të fitojmë. Maqedonia do të fitojë, qytetarët do të fitojnë. Mjaftuan 7 vite humbje. Me ne fund kemi filluar dhe do vazhdojme te fitojme sado te duan ato forca retrograde qe e terheqin vendin mbrapa ne 7 vjet, por le ta leme politiken per kete dite te madhe, te perqendrohemi ne shpirteroren dhe ne ate drejtim njehere. Më lejoni përsëri t’u uroj të gjithë bashkëqytetarëve tanë paqe, harmoni dhe shëndet në shtëpitë e tyre.”