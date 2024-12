Kryeministri Hristijan Mickoski, gjatë pjesëmarrjes së tij në emisionin Click Plus në Televizionin 21, u pyet nga të ftuarit se si i komenton kritikat e kundërshtarëve politikë se ai udhëheq politikë antishqiptare dhe se është shumë më pak i interesuar për çështjet që kanë të bëjnë me shqiptarët etnikë në Maqedoni sipas modelit të së kaluarës “nga Grupçini e tutje”

Interesi im është rreth 26 mijë kilometra katrorë territor e të gjithë vendit. E mbështes me vepra. Si kryetar i Qeverisë, ato 250 milionë euro që duhet të shkojnë për komunat shkojnë me të njëjtat kritere në Shtip dhe Tetovë dhe në Karbinci e Bogovinë, dhe në Radovish e Strumicë dhe në Gostivar e Kërçovë.

Jo vetëm që nuk i ndajmë komunat dhe projektet etnikisht, por u themi kryetarëve të komunave të bëjnë projekte. Siç do t’i bëni ju, ashtu ne do t’i financojmë u përgjigj Mickoski.

Kryeministri theksoi se në punën dhe mbështetjen e Qeverisë asnjëherë nuk është bërë dallim nëse bëhet fjalë për kryetarë komunash nga BDI, VLEN, VMRO-DPMNE apo LSDM.

Ne kemi ndarë 25 milionë euro nga buxheti për financimin e Universitetit Nënë Tereza. A e dini sa jam sulmuar nga kolegët e mi nga Universiteti i Shkupit? A e dini sa goditje më kanë shkaktuar kolegët e mi nga Universiteti Shën Kirili dhe Metodi? Apo nuk i intereson askujt, sepse nuk ndahet në atë mikrokozmos? Këtu do t’ju jap disa shembuj.

Në Ministrinë e Mjedisit Jetësor kanë ngecur projektet për tubacionet e ujit dhe kanalizimet. Pse? Sepse shumica e kryetarëve të komunave janë trajtuar si të përjashtuar nga qeveria e kaluar, sepse ishin të VMRO-DPMNE-së. Izeti nuk tha se nuk u jep këtyre nga BDI.

Njeriu doli dhe tha që të gjithë të konkurroni dhe të gjithë do të fitoni – tha Kryeministri Hristijan Mickoski dhe shtoi se në mbledhjen të Qeverisë nuk është miratuar asnjë vendim me mbivotim, por me diskutim dhe konsensus të ndërsjellë.

Në anën tjetër, sipas Kryeministrit Mickoski, BDI po luan me kartën e polarizimit etnik dhe kjo është shumë e gabuar, sepse nuk kanë fjalë për atë që kanë realizuar në 20 vitet e fundit në ekonomi, arsim apo shëndetësi.

Kjo Qeveri nuk është një Qeveri për të poshtëruar dikë dhe për të lavdëruar një tjetër. Kjo është një Qeveri që duhet t’u sigurojë qytetarëve një jetë më të mirë pavarësisht përkatësisë etnike – tha Mickoski dhe shtoi se në këto 6 muaj nga zero mendim pozitiv për të tek shqiptarët, tani ajo përqindje është 25%.