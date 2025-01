“Revolta e qytetarëve është absolute, është e justifikuar dhe këtu nuk ka asnjë dilemë dhe një nga mënyrat për të kapërcyer të gjitha këto është pikërisht sistemi që duhet të zbulojë këtë lloj tërbimi në bulevardë dhe rrugë. Jo vetëm në kryeqytet, por kudo në vend.

Dhe mendoj, nuk mendoj, thjesht e di që Ministria e Brendshme po e zbaton këtë si procedurë dhe së shpejti nga sot do të kemi një sistem të tillë. Kushdo që do ta sanksionojë këtë lloj tërbimi dhe duhet të ndodhë, sado plumba politikë të na duhen për ta marrë, ne duhet të instalojmë, zbatojmë dhe ndërmarrim një politikë ndëshkuese, e cila do të jetë rigoroze. “Sepse nëse shpëtojmë qoftë edhe një jetë, e kemi arritur të gjithën”, thotë kryeministri Hristijan Mickoski.

Fatkeqësisht, një jetë e re u mor shumë shpejt, për shkak të një të egër të tillë, që sillej egërsisht në rrugët e kryeqytetit. Por, për mua është më e papërgjegjshme sjellja e politikanëve të caktuar me politika nekrofile, të cilët në këtë mënyrë, përmes mesazheve tmerruese, mundohen të tërheqin vëmendjen politike dhe të marrin pikë politike”, theksoi kryeministri Mickoski.

“Kjo është një protestë qytetare dhe një protestë e justifikuar dhe unë e mbështes dhe mendoj në atë drejtim si kryeministër dhe si kryetar i Qeverisë. Por, sa më shpejt të jetë e mundur, sistemi “Qytet i sigurt” duhet të instalohet, funksionalizohet dhe të miratohen të gjitha ndryshimet e nevojshme ligjore. Mendoj se këtë vit e gjithë kjo do të vihet në funksion. Më vjen keq që e gjithë kjo nuk u bë vite më parë.

Në këtë Buxhet është këtu edhe ministri, tashmë janë siguruar fonde, jo vetëm në qytete, por edhe në arteriet kyçe, autostradat dhe autostradat që lidhin vendin me vendet fqinje. Pra, si qeveri, ne mund ta bëjmë këtë.

Nga sa jam informuar, personi që ka kryer ngjarjen është ndaluar dhe i është caktuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh. Dhe shpresoj që, siç e keni cilësuar këtë sistem gjyqësor dhe prokurorial, me më pak se 2 për qind besim te qytetarët, të çlirohet përfundimisht nga ndikimet partiake dhe të tjera, dhe të gjykojë e akuzojë sipas ligjit, dhe realisht nuk do ta bëjë. “dhe nuk do ta tolerojmë këtë lloj njeriu, të cilët nëse nuk i sanksiononi me kohë, do të shihni se çfarë mund të bëjnë”, tha kryeministri Mickoski.

“Aq sa jam i neveritur nga politikanët nekrofilë, që duan të nxjerrin pikë politike në këtë mënyrë, absolutisht e mbështes revoltën e qytetarëve dhe më vjen keq si kryetar i qeverisë që një jetë kaq e re njerëzore ka përfunduar shumë shpejt.

Dhe shpresoj që shumë shpejt, duke filluar nga sot, të gjitha këto për të cilat fola do të instalohen, zbatohen dhe do të shpëtojmë jetë njerëzish, që të mos dalin shpejt si ky”, komentoi kryeministri Mickoski.