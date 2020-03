A jeni të interesuar të dini se me kë do të martoheni, e kush do të jetë partneri juaj për të kaluar pjesën tjetër të jetës?

Atëherë ky test është për ju!

Për çdo pyetje përgjigjuni me A, B, C, D ose E dhe numëroni pikët.

Mblidhni pikët në fund dhe kuptoni rezultatin.

1. Sipas mendimit tuaj, çfarë e bën një lidhje të funksionojë përpos dashurisë?

A) Pranimi (20 pikë)

B) Besimi (50 pikë)

C) Kompromisi (10 pikë)

D) Besnikëria (30 pikë)

E) Komunikimi (40 pikë)

2. Cilat veti i kërkoni tek një partner?

A) Pasionin (20 pikë)

B) Inteligjencën (30 pikë)

C) Durimin (10 pikë)

D) Humorin (40 pikë)

E) Dhembshurinë (50 pikë)

3. A besoni në dashurinë në shikim të parë?

A) Ka mundësi por dyshoj (40)

B) Po ka mundësi (50)

C) Nuk besoj, mirëpo të tjerët thonë që po (30)

D) Nuk besoj në dashuri (10)

E) Vetëm në libra dhe filma (20 pikë)

4. Kur doni të martoheni?

A) Jo për ca kohë (20)

B) Kur jam gati për diçka më serioze (30)

C) Sa më shpejtë (10)

D) Kur ta gjej të duhurin (50)

E) Kur të më duket koha e përshtatshme(40)

5. Kur ishit për herë të fundit në një lidhje?

A) Tani jam! (50)

B) Para ca javësh. (40)

C) Para ca muajsh! (30)

D) Para ca vitesh! (20)

E) Asnjëherë! (10)

6. Ku do të dëshironit të shkonit në takimin e parë?

A) Në plazh të shikojmë perëndimin e diellit (50)

B) Një shëtitje në male (40)

C) Një darkë e mirë në një restaurant (10)

D) Një shëtitje në park (30)

E) Një film ose një koncert (20)

7. Çfarë mendoni për dashurinë?

A) Dashuria është pa kushte (50 pikë)

B) Dashuria është humbje kohe (10)

C) Dashuria dhemb (30)

D) E ndërtuar me respekt dhe besim (40)

E) Dashuria është jetë (20)

8. Cfarë është gjëja më e keqe që nuk mund ta falni asnjëherë në një lidhje?

A) Kur më marrin për të mirëqenë (20)

B) Tradhtia (50)

C) Sjellja abusive (40)

D) Kujtimi i të kaluarës (30)

E) Mundimi për të ju ndryshuar (10)

9. Çfarë dasme doni të keni?

A) Dua të ik me të dashurin diku (40)

B) Dua një darsëm të vogël (50)

C) Dua një darsëm të madhe (30)

D) Dua një darsëm luksoze (10)

E) Dua një darsëm në grup (dy çifte) (20)

10. Sa fëmijë dëshironi?

A) Vetëm një (20)

B) Binjak (40)

C) 3 e më shumë (50)

D) Nuk dua fëmijë (10)

E) 2 (30)

Tani është koha ti mbledhni pikët e të kuptoni rezultatin.