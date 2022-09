Charles III do të takohet me kryeministren britanike Lizz Truss dhe do t’i drejtohet Mbretërisë së Bashkuar pas vdekjes së nënës së tij, Mbretëreshës Elizabeth II, të enjten.

Mbretëresha, monarkja më jetëgjatë e Britanisë, vdiq në moshën 96-vjeçare pas një mbretërimi 70-vjeçar.

Charles e pasoi menjëherë atë si Mbreti Charles III dhe gruaja e tij, Camilla, u bë bashkëshorte mbretëreshë.

Mbreti Charles III dhe Camilla qëndruan në Balmoral të enjten mbrëma, por do të udhëtojnë për në Londër të premten, ku mbreti i ri do të ketë një audiencë me kryeministren e emëruar së fundmi, Liz Truss.

Mbreti do t’i bëjë gjithashtu një fjalim televiziv kombit.