Zëvendëskryeministri i ngarkuar për çështje evropiane, Bojan Mariçiq, sot në Bruksel do të hapë skriningun dypalësh treditor për kapitullin 24, “Drejtësia, liria dhe siguria”.

Siç kumtoi Sekretariati për Çështje Evropiane (SÇE), në takim anëtarët e Grupit Punues do të prezantojnë qëndrimin dhe nivelin e përputhshmërisë së sistemit juridik të Maqedonisë së Veriut me përfaqësuesit e drejtorive të përgjithshme përkatëse të Komisionit Evropian në lidhje me migracionin, azilin, bashkëpunimin gjyqësor në çështjet civile, bashkëpunimin në fushën e luftës kundër drogës, bashkëpunimin në fushën e doganave, politikën e vizave, bashkëpunimi policor dhe lufta kundër krimit të organizuar, bashkëpunimi ndërmjet njësive për inteligjencën financiare, krimi i organizuar, bashkëpunimi gjyqësor në çështjet penale, lufta kundër terrorizmit, Shengeni, falsifikimi dhe kufijtë e jashtëm.

Ekipi negociator i Maqedonisë përbëhet nga përfaqësues të Grupit Punues për Kapitullin 24, “Drejtësia, Liria dhe Siguria” të cilët vijnë nga Zyra e Zëvendëskryeministrit përgjegjës për politika të qeverisjes së mirë, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Punëve të Jashtme, Ministria e Shëndetësisë, Prokuroria Publike, Banka Kombëtare, Autoriteti i Inteligjencës Financiare dhe Sekretariati për Çështjet Evropiane.

Institucion kompetent për këtë kapitull është Ministria e Punëve të Brendshme, ndërsa grupin punues e udhëheq Koordinatorja e Kapitullit 24, shefja e sektorit për negociata dhe integrime evropiane pranë MPB, Svetlana Vllahoviq Dimanovska.

“Prezantimet e ekipit të Maqedonisë për kapitullin 24, në grupin 1, “Vlerat themelore”, do të zgjasin deri më 24 nëntor dhe do të ofrojnë një bazë solide për përgatitjen e raportit të shqyrtimit që Komisioni Evropian do ta përgatisë dhe do t’ia dërgojë Këshillit të BE-së për veprime të mëtejshme, të cilat do të varen nga dinamika e negociatave në këtë kapitull, thuhet në kumtesën e SÇE-së.