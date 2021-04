Maqedonia e Veriut tashmë ka përgatitur një certifikatë, në përputhje me udhëzimet e BE-së, me një kod të veçantë që do t’u shërbejë qytetarëve për të udhëtuar në Greqi, pasi autoritetet atje të marrin vendim zyrtar, tha ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe Sipas paralajmërimeve që Filipçe i mori nga ministri grek i Turizmit Teoharis, kjo pritet të ndodhë më 14 maj.

Përveç certifikatës për vaksinim, qytetarët që nuk janë vaksinuar do të mund të udhëtojnë me vërtetim për PCR – test negativ që mund ta bëjnë në një nga njëzet laboratorët e licencuar nga Ministria e Shëndetësisë.

“Ajo që duhet të kërkohet gjatë kalimit të kufirit është një certifikatë ose një aplikim vaksine për të cilin kemi një certifikatë të gatshme me një kod të përshtatshëm, i cili do të pranohet në të gjitha pikat kufitare. Kjo certifikatë është e gatshme dhe në fillim të javës tjetër të hënën do të lëshohet në mënyrë retroaktive për të gjithë personat që janë rivaksinuar. Nëse qytetarët nuk vaksinohen, kushti i dytë është një test negativ PCR. Ne kemi një listë me njëzet laboratorë të autorizuar që Komisioni ekspert i Ministrisë së Shëndetësisë dhe një pjesë e Komisionit për Sëmundjet Infektive kanë përcaktuar të punojnë në standardet e duhura dhe ato laboratorë me një test PCR, natyrisht nëse është negativ, qytetarët do të kenë mundësia për të hyrë në Greqi. Tani jemi duke pritur për një konfirmim zyrtar, dhe natyrisht ne jemi duke monitoruar situatën epidemiologjike”, tha Filipçe në një intervistë për TV Sitel.