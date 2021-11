Gjatë vitit 2020 ka pasur 7.432 të sëmurë me diabet.

Këtë e thonë numrat e Entit Shtetëror për Statistika që i publikoi gjatë Ditës Botërore të Diabetit.

Në Maqedoni vitin e kaluar kanë humbur jetën 1.365 persona nga diabeti dhe si vend me 11.2% të sëmurë, hymë në grupin e shteteve me përqindje të lartë me diabet.

Ky është tregues alarmant, ndërsa sipas kryetarit të Lidhjes së Shoqatave të Diabetit, Dimçe Vellev nevojitet ndjekja e vazhdueshme e glikemisë.