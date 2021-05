Qytetarët e Maqedonisë që janë vaksinuar në kalimin kufitar me Bullgarinë, vërtetim për marrjen e vaksinës dhe kodin për udhëtim duhet ta kërkojnë nga autoritetet shëndetësore bullgare.

Këtë e tha ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe, i cili shtoi se qytetarët që vaksinohen në shtete tjera, dokumentet për udhëtim me kod për pranimin e vaksinës, duhet t’i kërkojnë nga shtetet ku janë vaksinuar.

“Kudo që qytetarët tanë vaksinohen në vendet e tjera, atyre u lëshohet certifikatë nga ato shtete sepse seritë me të cilat vaksinohen qytetarët duhet të vendosen saktësisht”, tha Filipçe.

Ndryshe, Filipçe njoftoi se nga java tjetër do të lëshohet “pasaporta e gjelbër” maqedonase, gjegjësisht dokumenti që do të ketë një kod “QR” me të dhëna për datat në të cilat janë pranuar vaksinat, prodhuesi i vaksinave dhe të dhënat për antitrupat si dëshmi për kalimin e COVID-19.