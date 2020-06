Një numër i madh i rasteve me COVID-19 kemi diagnostikuar post mortem, tha Ministri i Shëndetësisë, Venko Filipçe, në emisionin e sotëm për “Kanal5”, ku sqaroi se u morën mostrat nga njerëzit që vdiqën në spital në ditën e pranimit, për të zbuluar nëse ata ishin bartës të virusit apo jo, me qëllim për të pasur të dhëna se si t’i drejtohen familjes. Kjo mënyrë e të vepruarit, sipas Ministrit Filipçe, ngriti numrin e vdekjeve.

“Asnjë vend në botë nuk e bën këtë. Ne menduam se duhet të jemi të sinqertë dhe të dimë se si të bëjmë mirë për anëtarët e anëtarëve të tyre, gjithashtu të njohim pamjen e vërtetë epidemiologjike në vendin tonë. Fatkeqësisht, ekziston një përqindje e lartë e njerëzve që vijnë në spital me vonesë dhe kanë rezultat fatal midis ditës së parë dhe të pestë.

Ata vijnë me një pamje të keqe klinike, ka pacientë që kanë nënshkruar se nuk duan të mjekohen në spital, dhe më pas vijnë në fazat e fundit të sëmundjes dhe këtu, për fat të keq, nuk mund të bëhet gjë më. Një e treta e të vdekurve arrijnë vonë në spital. Me përgjegjësi them që gjithçka bëhet absolutisht për çdo pacient, nga analiza, tek terapia dhe gjithçka tjetër”, tha Filipçe.