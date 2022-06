Nga e hëna pritet intervenim në çmimin e vajit për gatim, i cili do të ulet për 7 deri në 8 denarë, ndërsa të martën në seancë të qeverisë do të propozohet që prodhuesit të mos mund ta përcaktojnë çmimin e një produkti të shkruar në ambalazh sipas të cilit do të shitet në dyqane.

Si masë e tretë do të jetë propozimi i një kufiri shtesë të kostos prej 10 për qind dhe 20 për qind për produkte të caktuara, siç është për shembull transporti.

Pas rritjes së çmimeve, ekspertët e ekonomisë thonë se vetëm ngrirja e plotë e çmimeve të disa produkteve do të arrijë efektin e uljes së tyre, gjithçka tjetër nuk do të ketë asnjë ndikim.

“Masa e ngrirjes së marzhave kontrollon inflacionin në një farë mase, por jo mjaftueshëm. Është e nevojshme që të ketë kontrolle më të rrepta mbi fitimet e kompanive, gjë që në praktikë arrihet më lehtë me ngrirjen e çmimeve të produkteve. Kur keni kufizim të çmimeve, të thuash vaji nuk mund të kalojë 120 denarë, nuk ka vend për keqpërdorim. Nëse supermarketi e shet për 125 denarë, e gjobitni menjëherë”, tha Branimir Jovanoviq – Profesor universitar.

Masat e qeverisë kanë pushuar së zbatuari dhjetë ditë më parë, pas së cilës çmimet e ushqimeve bazë janë rritur për 20 për qind.

Qeveria fillimisht nuk kishte në plan të merrte masa të reja, por pas analizave që disa tregtarë dhe prodhues po manipulojnë, vendosi të ndërhyjë sërish.

Propozimet për masa të reja pritet të shqyrtohen në seancën e qeverisë të martën e ardhshme.