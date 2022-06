Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë pjesërisht me vranësira, ndërsa pasdite do të mbaj mot i paqëndrueshëm, me reshje lokale të rrëmbyeshëm, shtrëngata dhe erë të fortë.

Lokalisht proceset do të jenë më intensive në formë stuhie me reshje të dendura shiu dhe breshëri

Temperatura minimale do të jetë në intervalin prej 10 deri në 16 gradë, kurse maksimumi do të arrijë në 22 deri në 29 gradë.

Në qytetin e Shkupit do të mbaj mot me vranësira të pjesshme, pasdite mot jostabil, me reshje të rrëmbyeshme, bubullima dhe erë të fortë, ndërsa në pjesë të luginave do të ketë kushte për stuhi.

Temperatura minimale do të zbresë deri në 14 gradë, ndërsa ajo maksimale do të arrijë në 27

gradë.