Maqedoni: Moti sot me diell me vranësira lokale

Moti sot në Maqedoni do të mbaj me diell me vranësira të vogla deri në mesatare lokale.

Pasdite në zonat verilindore dhe lindore kryesisht malore do të ketë kushte për reshje të shkurtra shiu.

Do të fryjë erë mesatare e fortë nga veriu.

Temperaturat minimale do të lëvizin në intervalin prej 9 deri në 17 gradë, ndërsa maksimalja do të arrijë në 24 deri në 32 gradë.

UV indeksi do të jetë = 7

Në Shkup do të mbaj mot me diell dhe me vranësira të vogla deri në mesatare.

Do të fryjë erë mesatare, herë pas here e fortë nga veriu.

Temperatura minimale do të zbresë deri në 13 gradë, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 29 gradë.

Nga e diela pason një periudhë moti stabil me rritje të temperaturave ditore.