Maqedoni: Kafenetë dhe restorantet do të jenë të hapura deri në mesnatë

Kafenetë dhe restorantet do të jenë të hapura deri në mesnatë, dhe gjatë fundjavave, pra të premteve dhe të shtunave, ato do të jenë të hapura deri në ora një të natës.

Në seancën e sotme, Qeveria miratoi Dekretin të ri që rregullonte orarin e punës të ambienteve të hotelerisë, informon Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi.

“U miratua vendimi për vazhdimin e orarit të punës për objektet gastronomike deri në mesnatë gjatë ditëve të punës dhe deri ora 1 pas mesnate gjatë kohës së fundjavës”(sic), shkruan Bekteshi në Facebook.

Objektet e hotelerisë që u mbyllën në fillim të krizës me coronavirusin në Maqedoni u rihapën me 28 maj me leje pune deri në orën 20:00. Do të vazhdojnë të vlejnë të gjitha protokolle e punës për kafenetë dhe restorantet.