Sipas të dhënave të fundit, 1197 raste me Covid-19 janë aktualisht aktivë. Që nga fillimi i epidemisë, 155269 njerëz janë infektuar me Covid-19 në vend, 148664 janë shëruar dhe 5408 kanë vdekur, gjë që tregon një rënie drastike të numrave, si dhe një bazë e mirë për lehtësimin e njoftuar të masave për mbrojtje kundër Covid-19 nga ana e kompetentëve.

Gjegjësisht, pasi Komisioni për Sëmundjet Infektive u mblodh të premten, u mor vendim, bazuar në qetësimin e pandemisë dhe zvogëlimin e numrit të rasteve aktive në javët e kaluara, për të paraqitur propozim të Stafit të Koordinimit të Përgjithshëm të Krizave për të lehtësuar masat kufizuese.

Nga Ministria e Shëndetësisë informuan se Komisioni deri tek Shtabi propozoi që nga 1 qershori, maskat mbrojtëse nuk duhet të jenë të detyrueshme në të hapur. Maskat në të gjitha hapësirat e mbyllura, transporti publik dhe kudo që distanca e rekomanduar nuk mund të mirëmbahet, mbeten të detyrueshme. Është propozuar që ndalimi i grupimit në natyrë të pushojë së zbatuari.

“Ndeshjet sportive në fusha të hapura të luhen me publik, por me maksimum të shfrytëzimit prej 30 përqind të kapacitetit të stadiumit. Të lejohet ndërmarrjet hotelierike të akomodojnë gjashtë mysafirë në një tryezë, ndërsa të gjitha kufizimet e tjera mbi to mbeten në fuqi. Ora policore mbetet në fuqi”, thekson Ministria e Shëndetësisë.

Gjatë kësaj dhe javës tjetër, Komisioni për Sëmundjet Infektive në bashkëpunim me organizatorët e ngjarjes do të punojnë në specifikimin e protokolleve për mbajtjen e ngjarjeve dhe koncerteve në hapësira të hapura, dhe pas 15 qershorit, sipas protokolleve të rëna dakord, organizimin e këtij lloji të ngjarjeve do të lejohen.

Sipas informacioneve të fundit nga Ministria e Shëndetësisë, për shkak të numrit të zvogëluar të personave të infektuar rishtas, ngarkesa e punës në spitale është zvogëluar. Në të kaluarën, disa njësi të njësive u mbyllën dhe u kthyen në qëllimin e tyre origjinal.

Vaksinimi po zhvillohet mirë, siç është planifikuar.