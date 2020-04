Gjobë prej 20 eurove do të shqiptohet ndaj çdo personi fizik, i cili nuk mban maskë mbrojtëse, në objektet e mbyllura (markete, banka, postë, institucione shëndetësore). Këtë e parasheh dekreti i Qeverisë për parandalimin e coronavirusit, i cili u miratua dje.

Mos mbajtja e maskës parashihet vetëm nëse personi ndodhet në oborrin e shtëpisë së tij, vozit biçikletë ose bënë sport, udhëton me motor me person që jeton afër, ose lëvizë në vende publike dhe mban distancë prej së paku 2 metrave me personat tjerë.

Me dekretin e qeverisë parashihet që kompanitë që veprojnë në selitë e tyre, të sigurojnë pajisje mbrojtëse për të gjithë të punësuarit, por edhe vizitorët e kompanisë, që i vizitojnë hapësirat e tyre.

Nëse kjo nuk respektohet, do të pasojë dënim prej dy mijë eurove.

Gjobat nuk do të shqiptohen deri më 30 prill, në mënyrë që personat fizik dhe juridik të kenë kohë t’i blejnë pajisjet.