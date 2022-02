Lidhja e nxënësve të shkollave të mesme përshëndet vendimin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës që nesër të fillojë mësimi me prezencë fizike, duke kujtuar se ata e ndajnë këtë pikëpamje me Komisionin për Sëmundjet Infektive dhe me Përfaqësinë e UNICEF-it në vend.

“Asambleja e Përgjithshme e Unionit të Gjimnazistëve vendosi dje njëzëri të konfirmojë edhe një herë qëndrimin që mësimi të zhvillohet në bankat e shkollës. Sindikata beson se në situatën më të keqe mësimi duhet të zhvillohet në kombinim, ndërsa në rastin më të mirë mund të jetë tërësisht me prezencë fizike”, thanë nga Lidhja e nxënësve të shkollave të mesme.

Sipas kësaj lidhje, vendimi për mbajtjen e mësimeve në shkollë u mundëson nxënësve të shoqërohen dhe u jep psikologëve të shkollave një shans për të folur me nxënësit e tyre për shëndetin e tyre mendor.

“Nuk duhet harruar se arsimi duhet të jetë një sektor social prioritar i një vendi. Në një kohë kur ekonomia funksionon normalisht pa asnjë kufizim, në një kohë kur të gjithë sektorët e tjerë të parëndësishëm janë të vërshuar nga vizitorë, ne si shoqëri nuk duhet të lejojmë që arsimi të bëhet përjashtim. Kjo thjesht duhet të jetë e para”, thonë nga Shoqata e Nxënësve të Shkollave të Mesme.