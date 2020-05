Ministri i Shëndetësisë, Venko Filipçe në një takim virtual me gazetarët theksoi se javën e ardhshme Qeveria do të vendosë për hapjen e kufijve. Sipas tij, kjo datë është akoma e pa definuar pasi që akoma janë duke vazhduar konsultimet me vendet fqinje si Shqipërinë, Kosovën, Bullgarinë dhe Greqinë. Filipçe potencoi dy çështje për të cilat po diskutohet me Qeveritë e vendeve të rajonit: hapja e kufijve më 15 qershor pa pasur nevojë të kryhen teste për Kovic-19 dhe shtetasit nga vendet fqinje derisa kanë nevojë për hospitalizim kjo ti mundësohet pa pagesë.