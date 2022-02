Në takimin e Komisionit për sëmundje infektive është propozuar që validiteti i certifikatave të personave, të cilët e kanë kaluar kovidin nga 45 ditë të bëhet 180 ditë.

Këto vërtetime shërbejnë për të shtyrë afatit të pacientëve, të cilët kanë qenë të sëmurë me virusin korona dhe mund të udhëtojnë jashtë shtetit apo të kenë qasje në hapësira të brendshme të shtetit tonë, pavarësisht se nuk kanë qenë të vaksinuar apo kanë marrë një ose dy doza të imunizimit.

Gjithashtu, Komisioni ka propozuar masa të stimulimit të vaksinimit me dozën përforcuese sepse dëshmitë tregojnë se personat me dozën e 3-të nuk mbarojnë me fataliteti nga varianti omicron.